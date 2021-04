Biodata Rimar Callista dan Mark Natama, Ketat Rebutkan Juara 1 Indonesian Idol 2021

Editor: Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Indonesian Idol 2021 jadi tekad Rimar Callista dan Mark Natama.

Ya, Rimar Callista dan Mark Natama lolos ke babak Grand Final Indonesian Idol 2021 pada Senin (12/4/2021) dini hari.

Nah, keduanya semakin ketat memperebutkan Juara 1 Indonesian Idol di Special Session kali ini.

Mereka berdua berhasil melenggang ke babak final dengan mengalahkan satu kontestan lain, Anggi Marito.

Perjalanan Anggi harus terhenti di babak Road to Grand Final panggung Indonesian Idol karena polling dukungannya berada di posisi paling bawah.

Hingga kini, Indonesian Idol 2021 menyisakan dua kontestan, yakni Rimar Callista dan Mark Natama.

Sebelumnya, Rimar yang membawakan lagu And I am Telling You I'm Not Going ini sukses membuat juri terpukau.

Kelima juri Anang Hermansyah, Rossa, Judika, Maia Estianty dan Ari Lasso terlihat memberikan standing applause kepada Rimar.

"Sedap banget!" ujar Anang seketika setelah Rimar memberikan ending yang apik.