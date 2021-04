LINK Nonton Live Streaming Grandfinal Indonesian Idol 2021 di RCTI, Rimar & Mark Bersaing Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan Live Streaming RCTI Grand Final Indonesian Idol 2021 malam ini, Senin 9 April 2021.

Link Video Streaming RCTI disediakan untuk menyaksikan ajang Grandfinal Indonesian Idol Spesial Season malam ini pukul 21.00 WIB.

Dua peserta yakni Rimar Callista dan Mark Natama bersaing menjadi next Indonesian Idol.

Memang, sebentar lagi Indonesia Idol kembali akan mengumumkan bintang baru di kancah musik tanah air ini.

Bagi Anda penonton setia ajang pencarian bakat bergengsi ini tak boleh ketinggalan.

Dikutip dari Instagram resminya, Grand Final Indonesian Idol 2021 malam ini tayang pukul 21.00 WIB.

“Idol Lovers!!

Are you ready for Grand Final Indonesian Idol?”

“@marknatama & @rimar1111 sudah siap memberikan penampilan yang Spektakuler untuk memperebutkan gelar The Winner of Indonesian Idol 2021,”

“Terus berikan dukungan untuk Idolamu dan jangan lewatkan #IdolGrandFinal MALAM INI pukul 21.00 WIB hanya di @officialrcti,” tulis keterangan Instagram Indonesian Idol.