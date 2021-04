Susunan Pemain Arsenal vs Fulham di Liga Inggris Pekan Ini, Martin Odegaard Absen

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Arsenal vs Fulham di Liga Inggris, Minggu (18/4/2021) via Live Streaming Mola TV, Martin Odegaard absen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Arsenal vs Fulham di laga Liga Inggris, Minggu (18/4/2021) via Live Streaming Mola TV. Martin Odegaard absen.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Arsenal vs Fulham via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Net TV pukul 19.30 WIB.

Link Live Streaming Arsenal vs Fulham bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan bukan via Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Martin Odegaard absen.

Duel Arsenal vs Fulham di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via Net TV.

Duel ini pun bersifat penting bagi kedua tim yang akan bertanding. The Gunners selaku tuan rumah membidik tiga poin untuk menyodok naik ke papan tengah, sedangkan sang lawan harus berjuang keluar dari zona degradasi.

Sampai prediksi pertandingan ini dibuat, Arsenal berada di 10 besar klasemen sementara Liga Inggris dengan raihan 45 poin.

Di sisi lain, Fulham tengah merana lantaran hanya mampu mengumpulkan 26 poin.

Jika bicara soal situasi di masing-masing tim saat ini, Arsenal jelas kubu yang diunggulkan, apalagi mereka baru saja membabat habis Slavia Praha 4-0 di leg kedua perempatfinal Liga Europa, Jumat (16/04/21) dini hari WIB.

Tak tanggung-tanggung, Alexandre Lacazette dkk menang agregat dengan skor 5-1.

Akan tetapi, catatan mereka di kompetisi domestik bisa dibilang biasa saja, yakni dua kali menang, dua kali imbang, dan sekali kalah dari lima laga terakhir.