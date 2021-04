Susunan Pemain Barcelona vs Bilbao di Final Copa Del Rey, Lionel Messi Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Barcelona vs Bilbao via Live Streaming Barca TV, Minggu (18/4/2021), Lionel Messi main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain serta Live Streaming Barcelona vs Bilbao via Live Streaming Barca TV di Copa Del Rey yang digelar di Estadio La Cartuja, Sevilla pada Minggu (18/4/2021) pukul 02.30 WIB. Lionel Messi main.

Jadwal Siaran Langsung Copa del Rey babak Final antara Barcelona vs Athletic Bilbao via Live Streaming TV Online Barca TV ini mulai pukul 03.00 WIB. Pantau juga via Live Score di link yang kami sediakan.

Link Live Streaming Barcelona vs Bilbao bisa diakses via Live Streaming Barca TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Lionel Messi diprediksi main.

Duel Barcelona vs Athletic Bilbao di Final Copa del Rey dapat diakses via Live Streaming TV Online Barca TV dan link Live Score di artikel ini.

Duel penentuan juara ini akan digelar di Estadio La Cartuja, Sevilla.

Ini akan menjadi pertemuan ke-4 Bilbao dan Barcelona di musim 2020/21.

Ini juga akan menjadi partai final kedua yang mempertemukan mereka di satu musim yang sama.

Barcelona memenangi dua pertemuan di La Liga. Pada pekan ke-2, Barcelona menang 3-2 di markas Bilbao.

Dua gol Bilbao dicetak oleh Inaki Williams dan Iker Muniain.

Tiga gol Barcelona diciptakan oleh Pedri dan Lionel Messi (2).