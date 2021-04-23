Tinju Dunia
Live ESPN! Jadwal Siaran Langsung Tinju Dunia Emanuel Navarette vs Christopher Diaz, Tak Live TVOne
Jadwal Tinju Dunia Pekan ini, Emanuel Navarrete vs Christopher Diaz via Live Streaming ESPN + tapi belum pasti Live Streaming TVOne
BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Tinju Dunia pekan ini menyuguhkan duel Emanuel Navarrete vs Christopher Diaz via Live Streaming ESPN +.
Pertarungan Emanuel Navarrete vs Christopher Diaz memperebutkan gelar WBO kelas bulu yang disandang Emanuel Navarrete. Laga ini belum ada kepastian akan tayang via Siaran Langsung TV Nasional yang biasanya di Live Streaming TVOne atau Siaran Langsung TVOne.
Siaran Langsung Tinju Dunia antara Emanuel Navarrete vs Christopher Diaz adalah ujian pertama bagi Diaz mempertahankan gelar WBO kelas bulu yang diraihkan setelah mengalahkan Ruben Villa 9 Oktober 2020. Laga ini secara resmi tayang di Live Streaming ESPN +
Saat itu, Emanue Navarrete berhasil meraih kemengan angka mutlak atas Ruben Villa. Sampai saat ini belum ada pemberitahuan resmi bahwa duel tinju dunia ini akan tayang via Siaran Langsung TV Nasional yang biasanya di Siaran Langsung TVOne ataupun Live Streaming TVOne.
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Pertarungan Emanuel Navarrete vs Christopher Diaz sesuai jadwal akan digelar di Silver Spurs Arena, Kissimmee, Minggu 25 April 2021.
Emanuel Navarrete Martinez adalah petinju asal Meksiko sekaligus ranking satu dunia.
Navarrete punya catatan rekor 33-1, 28 KOs atau rasio 79.41%. Sementara lawannya, Christopher Diaz adalah petinju Puerto Rico.
Pitufo Diaz sejauh ini mencatatkan rekor 26-2, 16 KO. Saat ini Diaz berada di ranking 19 dunia.
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|Jadwal Tinju Dunia Pekan ini, Emanuel Navarrete vs via Christopher Diaz Live ESPN Tak Live TVOne
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