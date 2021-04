Live Fox Sports 1! Jadwal & Live Streaming UFC 261, Kamaru Usman vs Jorge Masvidal Minggu (25/4)

Jadwal UFC 261 via Live Streaming Fox Sports 1, Minggu (25/4/2021) WIB, ada Kamaru Usman vs Jorge Masvidal jilid II.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal dan Prediksi UFC 261 ada duel rematch Kamaru Usman vs Jorge Masvidal via Live Streaming Fox Sports 1, Sabtu (24/4/2021) waktu setempat atau Minggu (25/4/2021) WIB.

UFC membuat gebrakan dengan menggelar acara terbuka bagi publik untuk event pay-per-view (PPV) UFC 261: Kamaru Usman vs Jorge Masvidal dan tayang via Live Streaming TV Online Fox Sports 1.

UFC berencana menggelar kembali acara pertarungan dengan penonton untuk UFC 261 pada 24 April 2021 di VyStar Veterans Memorial Arena, Florida, AS. Dan duel Jorge Masvidal vs Kamaru Usman jadi main event dan tayang via Live Streaming Fox Sports 1.

Tak tanggung-tanggung, UFC mendapat dukungan dari pemerintah kota Jacksonville dan negara bagian Florida untuk memakai kapasitas arena secara maksimal pada UFC 261 saat perhelatan duel Kamarus Usman dan Jorge Masvidal.

Petarung kelas welter UFC, Stephen Thompson, mengomentari laga akbar di divisinya yang melibatkan Kamaru Usman dan Jorge Masvidal.

UFC 261 akan menghadirkan mega duel yang akan mempertemukan sang juara bertahan, Kamaru Usman, dan Jorge Masvidal untuk kedua kalinya.

Pertandingan tersebut bisa terwujud karena Usman memang menginginkan Jorge Masvidal untuk menjadi lawannya.

Wajah Colby Covington berdarah-darah saat dikanvaskan Kamaru Usman pada ronde kelima partai utama UFC 245 di T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, pada Sabtu (14/12/2019). ((TWITTER.com/ufc))

Masvidal pernah menjadi penantang Usman ketika menjadi petarung pengganti bagi posisi Gilbert Burns pada UFC 251.

Alhasil, petarung berjuluk Gamebred itu punya alasan untuk kalah karena hanya berlatih selama beberapa hari untuk persiapan melawan Usman.

Usman tidak suka melihat kemenangan angka atas Masvidal membuat kemampuannya diragukan sehingga dia meminta untuk tanding ulang.