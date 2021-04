Update Harga Emas Antam 29 April 2021 : Naik Rp 5.000 Jadi Rp 931.000 Per Gram

Seorang pegawai menunjukkan kepingan emas di sebuah toko perhiasan di Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (28/7/2020). Harga emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk pada Selasa (28/7/2020) berada di angka Rp 1.022.000 per gram, posisi tertinggi sepanjang masa emas Antam diperjualbelikan.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kembali berubah. Harga emas batangan bersertifikat PT Aneka Tambang atau Antam (Persero) Tbk pada hari ini, Kamis (29/4/2020) mengalami kenaikan.

Sempat turun Rp 4.000 per gram, hari ini naik menjadi Rp 931.000 per gram.

Dikutip dari situs remis Logam Mulia, harga emas Antam dibanderol pada Rp 931.000 per gram dari sebelumnya Rp 926.000 per gram. Kenaikan terjadi Rp 5.000 per gram.

Kenaikan juga diikuti pada harga buyback atau harga yang didapat jika pemegang emas Antam ingin menjual emas batangan tersebut, yakni sebesar Rp 7.000 per gram.

Baca juga: Tak Tahu Wajib Pakai Suket PCR Swab, Banyak Keberangkatan Penumpang Pesawat Tujuan Kalteng Tertunda

Baca juga: THR PNS, TNI dan Polri Segera Cair, Begini Rincian Besaran dan Waktu Pencairan

Harga buyback emas batangan Antam hari ini menjadi berada di angka Rp 832.000 per gram, dari sebelumnya sebesar Rp 825.000 per gram.

Tetapi perlu diketahui, harga emas Antam tersebut adalah yang berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Sementara pada gerai penjualan emas Antam lain harganya bisa saja berbeda.

Adapun sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen.

ILUSTRASI - Karyawan menunjukkan emas logam mulia di kantor Pegadaian Cabang Senen, Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2020). Harga emas Antam di Pegadaian pagi ini Rp 1.069.000 per gram (11 September 2020). (Tribunnews/Herudin)

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi. Setiap pembelian emas batangan akan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini:

0,5 gram Rp 515.000

1 gram Rp 931.000

2 gram Rp 1.802.000

3 gram Rp 2.678.000

5 gram Rp 4.430.000

10 gram Rp 8.805.000

25 gram Rp 21.887.000

50 gram Rp 43.695.000

100 gram Rp 87.312.000

250 gram Rp 218.015.000

500 gram Rp 435.820.000

1.000 gram Rp 871.600.000

Artikel sudah tayang di kompas.com dengan judul naik-rp-5.000-simak-rincian-lengkap-harga-emas-antam-terbaru-hari-ini