Memudahkan Wajib Pajak, BPPRD Tabalong Kerja Sama dengan Fitur e-Money

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) merupakan satu dari beberapa sumber penyumbang untuk pendapatan daerah.

Inovasi layanan agar mempermudah masyarakat untuk membayar pajak pun terus dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.

Kepala BPPRD Tabalong, H Erwan, Sabtu (1/5/2021), menyampaikan, saat ini pihaknya berupaya bisa mempercepat distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB P2.

Pendistribusian SPPT PBB P2 tahun 2021 dilakukan melibatkan para camat, lurah, kepala desa hingga para kolektor sesuai wilayah Wajib Pajak.

Harapannya agar SPPT PBB P2 itu bisa cepat sampai ke tangan Wajib Pajak sehingga bisa segera melakukan pengecekan nilai pajak yang mereka terima dan melakukan pembayaran.

Sedangkan BPPRD Tabalong juga sudah siap untuk melayani pembayaran yang dilakukan masyarakat selaku Wajib Pajak.

Selain melalui loket di kantor BPPRD Tabalong dan Bank Kalsel, saat ini juga sudah ada kerja sama dengan beberapa fitur e-money dan tahun ini sudah bisa digunakan.

"Kami kerja sama dengan beberapa fitur e-money seperti Link Aja, Toko Pedia, Go Pay, Kantor Pos seluruh wilayah RI on line dan off line," kata Erwan.

Sedangkan untuk bank, selain Bank Kalsel yang sudah membuka layanan, saat ini sedang proses finalisasi dengan Bank Mandiri, BRI dan BTN.

Diketahui, dari data yang ada untuk tahun 2021 ini BPPRD Tabalong telah menetapkan ada sebanyak 93.734 SPPT PBB P2 atau senilai Rp 7, 7 miliar.

