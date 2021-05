Daftar Terbaru Harga Emas Batangan di Pegadaian 7 Mei 2021, Logam Mulia Dunia Terkoreksi Hari Ini

Editor : Anjar Wulandari



BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Harga emas dunia kembali terkoreksi dalam perdagangan hari ini, Jumat (7/5/2021).

Namun harga emas batangan di Pegadaian hari ini malah sedikit mengalami kenaikan. Logam mulia ini masih dinilai prospektif untuk berinvestasi.

Berikut ini ulasan perkembangan harga emas dan pendapat analis, serta daftar harga terbaru emas batangan di PT Pegadaian Persero yang bisa jadi referensi.

Pukul 07.45 WIB, harga emas untuk pengiriman Juni 2021 di Commodity Exchange ada di US$ 1.814,90 per ons troi, turun 0,04% dari sehari sebelumnya yang ada di US$ 1.815,70 per ons troi.

Harga logam mulia ini terkoreksi tipis setelah melonjak lebih dari 1% pada Kamis (6/5) karena pelemahan dolar dan penurunan imbal hasil US Treasury.

"Kami benar-benar belum melihat rebound yang kuat pada imbal hasil Treasury," kata Edward Moya, analis pasar senior di OANDA seperti dikutip Reuters.

Ia menambahkan, terlepas dari optimisme ekonomi, pembuat kebijakan Federal Reserve tampaknya tidak akan mengalah pada sikap akomodatif mereka dan kekhawatiran inflasi investor akan meningkatkan emas.

Sementara itu The Fed berencana untuk menjaga suku bunga mendekati 0% dan mempertahankan pembelian aset bulanan senilai US$ 120 miliar sampai melihat "kemajuan substansial lebih lanjut" menuju lapangan kerja penuh dan target inflasi fleksibel 2%.

Indeks dolar turun 0,4%, membuat emas lebih menarik bagi mereka yang memegang mata uang lainnya.

"Emas mulai bergerak karena meningkatnya tekanan inflasi ... Emas bisa mencapai lebih dari $ 1.850 dalam bulan depan," kata analis ED&F Man Capital Markets, Edward Meir.