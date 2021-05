Paket Sosmed Hanya Rp 2.700, Jelang Idul Fitri 2021 Telkomsel Hadirkan Paket Hemat Hingga 10 GB

Editor : Anjar Wulandari



BANJARMASINPOST.CO.ID - Di masa pandemi covid-19, pengguna sosial media yang kian marak di Indonesia. Telkomsel memberikan paket spesial agar bisa terus sosmed-an.

Terbaru, jelang Idul Fitri 2021 ada paket sosmed dari Telkomsel mulai dari Rp 2.700. Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari akun instagram ofisial @telkomsel, harga sehemat itu bisa mendapatkan kuota hingga 10GB.

Telkomsel juga memberikan opsi paket yang terdiri dari paket harian atau paket bulanan, syarat dan ketentuan berlaku.

Caranya, pengguna mengaktifkan terlebih dulu paket sosmed dari Telkomsel di aplikasi MyTelkomsel.

Aplikasi MyTelkomsel dapat diinstal via playstore.

Untuk pelanggan setia, Telkomsel menghadirkan sejumlah loyalty program untuk semua pelanggan melalui beragam program penawaran.

Di antaranya promo pembelian paket Telkomsel cashback sampai 70 persen di aplikasi MyTelkomsel melalui beragam mitra pembayaran digital, bundling promo smartphone bekerja sama dengan sejumlah mitra device,

program diskon belanja online dan e-parcel yang berkolaborasi bersama para mitra e-commerce, serta penawaran spesial kuota unlimited yang akan memaksimalkan pengalaman gaya hidup digital pelanggan selama momen Ramadan tahun ini.



Guna memberikan kenyamanan bernilai tambah lainnya, Telkomsel juga menghadirkan sejumlah promo khusus untuk beragam layanan digital demi menemani keseruan pelanggan melewati momen Ramadan dan Idulfitri walau harus beraktivitas dari rumah.

Promo tersebut meliputi paket kuota data MAXstream dengan bundling berlangganan akses layanan video on demand (HBO GO, Disney+ Hotstar, Mola TV, VIDIO, WeTV IFLIX, dan beragam konten video dan film dari mitra penyedia layanan video on demand lainnya).

MAXstream juga menyajikan keseruan nonton 1 hari 1 film bergenre religi selama 30 hari selama Ramadan.



Bagi pengguna layanan mobile gaming, Telkomsel juga memberikan paket kuota tambahan, spesial diskon dan bonus fitur item diamond aplikasi game tertentu untuk setiap pembelian voucher game, serta ribuan hadiah dari kompetisi game online yang akan dihadirkan selama Ramadan.