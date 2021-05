Jaga Pasokan Jelang Idul Fitri, PLN UPDK Palangkaraya Lakukan Care for Asset

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINOST.CO.ID. PALANKARAYA-Dalam menghadapi bulan Suci Ramadhan hingga perayaan Idul Fitri 1442 H, PLN UPDK Palangkaraya berkomitmen menjaga keandaalan supply listrik tetap terjaga.

PLN UPDK Palangkaraya telah melaksanakan kegiatan Care for Asset (C4A) dengan berkolaborasi bersama Asset Operator, PT. PLN Tarakan untuk unit PLTMG Bangkanai dan PT. PJB UBJOM Pulang Pisau untuk unit PLTU Pulang Pisau.

Kegiatan C4A ini telah dilaksanakan sejak tanggal 30 Maret 2021 dimana pelaksanaannya dilakukan setiap hari pada setiap unit. Hasil temuan C4A akan di masukkan ke notulensi untuk selanjutnya dibuat OFI (Opportunity for Improvement) dan dilakukan AFI (Action for Improvement) dimana item pada notulen dimonitoring pelaksaannya dan diupdae setiap hari.

Bapak Dani Esa Windiarto selaku Manager Unit mengatakan PLN UPDK Palangkaraya menyatakan dengan semangat melaksanakan Care for Asset UPDK Palangkaraya berkomitmen menjaga keandaalan unit pembangkit agar supply listrik ke pelanggan tetap terjaga. Dalam mengatasi gangguan kami juga berpedoman pada Standard Operation Procedure (SOP) Ramadhan yang telah kami susun bersama.

.PLN UPDK Palangkaraya mengimbau kepada para pelanggan untuk selalu bijak dalam pemakaian energi listrik dan juga untuk selalu menerapkan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 demi diri sendiri dan orang disekitar kita. (aol).