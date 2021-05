Susunan Pemain Newcastle vs Man City di Liga Inggris Jumat (15/5), Kevin de Bruyne Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Newcastle vs Man City di Liga Inggris, Sabtu (15/5/2021) di Live Streaming Mola TV, Kevin de Bruyne main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Newcastle vs Man City di laga Liga Inggris, Sabtu (15/5/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Sergio Aguero dan Kevin de Bruyne main.

Man City baru saja memastikan gelar juara EPL musim ini setelah pesaing terdekatnya, Man United, gagal meraih poin melawan Leicester Rabu (13/5/2021) malam.

Setan Merah tumbang di kandang sendiri dengan skor tipis 1-2.

Total 80 poin yang dikumpulkan The Citizens sudah tidak mungkin lagi terkejar Setan Merah yang baru mengoleksi 70 poin.

Apalagi liga sudah tinggal menyisakan 3 laga.

"Kami akan selalu mengingat musim ini, tentang bagaimana cara kami menang. Saya sangat bangga menjadi manajer di sini dan sebagai bagian dari kelompok ini," ungkap Pep Guardiola, dilansir laman resmi klub.

Karenanya, kalah-menang di laga nanti melawan Newcastle tidak akan berpengaruh bagi Man City.