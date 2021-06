Ajukan 10 Judul Proposal ke Kemendikbud, Mahasiswa Poliban Dapat Pendanaan PKM dan PWMV Tahun 2021

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - 10 orang mahasiswa Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban) mendapatkan pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan pendanaan Program Wirausaha Mahasiswa Vokasi (PWMV) Tahun 2021.

Kompetisi hibah itu diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi telah melaksanakan penilaian terhadap proposal PKM 5 Bidang dan PKM Gagasan Futuristik Konstruktif (GFK) Tahun 2021.

Kegiatan ini dalam rangka memandu mahasiswa untuk menjadi pribadi yang tahu aturan, taat aturan, kreatif, inovatif, dan objektif kooperatif dalam membangun keragaman intelektual.

Baca juga: Lani dan Sephiara Pasangan Nanang Galuh Banjarmasin 2021

Baca juga: Narkoba Banjarmasin, Polisi Gerebek Kediaman Tersangka Pemilk Sabu di Pekauman

Bersama 31 Politeknik Negeri Lainnya, lima judul proposal yang diajukan Mahasiswa Poliban berhasil mendapatkan bantuan pendanaan, di antaranya :

1. PKM-K : Pemanfaatan Limbah Kulit Labu Kuning sebagai Produk Teh Herbal

2. PKM-PM : Pemberdayaan Wanita Desa Puntik Luar Melalui Program Introduksi Daur Ulang Sampah Anorganik

3. PKM-KC : Perancangan Prototipe Tiang Pancang Mini Pengganti Cerucuk Galam

4. PKM-KI : Platform Bursa Kerja dan Jasa Berbasis Web dengan Sistem Lelang untuk Masyarakat Umum

5. PKM-KI : Simulasi Evakuasi Diri dan Barang Berbasis Teknologi Game Virtual Reality, sebagai Upaya Mengedukasi Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Banjir di Banjarmasin.

Sementara itu pada Program Wirausaha Mahasiswa Vokasi (PWMV) tahun 2021, ada lima judul proposal mahasiswa Poliban yang juga mendapatkan bantuan pendanaan, di antaranya.

1. Mengripik (kuliner)

2. Sneakcares.etc (Jasa)

3. 404 Not Found Indonesia (Industri Kreatif)

4. UP YOUR DESIGN (Jasa)

5. Mood Story (Kuliner)

Program mahasiswa wirausaha (PMW) merupakan program Enterpreneurship Training Unit (ETU) Politeknik Negeri Banjarmasin.

Baca juga: Jelang Kemarau, Kalteng Siagakan Personel dan Peralatan Pemadam Kebakaran Lahan dan Hutan

Baca juga: Sediakan Makanan Khas Sampit Kotim, Wisata Kuliner Bermunculan di Bantaran Sungai Mentaya

Bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul, dan memiliki daya saing serta mendorong munculnya wirausahawan, dari mahasiswa pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi (PTPPV)

"Melalui PMW kami memacu atau memotivasi mahasiswa untuk ikut serta dalam pengajuan proposal PWMV," kata Wakil Direktur III Poliban, Dra Hj Nurhidayati, M Pd. Senin (31/5/2021).

Diharapkan mahasiswa yang mendapatkan bantuan pendanaan, dapat menyelesaikan proyek tepat waktu dan beres secara administrasi.

Mahasiswa juga diharapkan dapat membagikan ilmunya/TIP utuk generasi penerus di Poliban, agar proposal adik tingkat bisa meraih prestasi serupa.

"Hasil proyek bisa bermanfaat ekonomi bila dibagikan atau bekerjasama dengan pelaku ekonomi lain, serta dengan ETU/Inkubator Bisnis Poliban," ujarnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Rahmadi)