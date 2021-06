Prediksi & Link Streaming Jerman vs Denmark Friendly Match Jelang EURO 2020, Timo & Havertz Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Jerman vs Denmark Friendly Match, Kamis (3/6/2021) di Live Streaming Mola TV, Kai Havertz dan Timo Werner

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Jerman vs Denmark di Friendly Match jelang EURO 2020, Kamis (3/6/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Andalkan trio Thomas Muller, Kai Havertz dan Timo Werner.

Siaran Langsung Laga Persahabatan antara Jerman vs Denmark via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Net TV pukul 02.00 WIB.

Link Live Streaming Jerman vs Denmark bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan bukan via Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di Friendly Match jelang EURO 2020 di artikel ini, Thomas Muller, Kai Havertz, Timo Werner main.

Duel Jerman vs Denmark di laga persahabatan jelang Euro 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via Net TV.

Baca juga: Susunan Pemain Jerman vs Denmark Friendly Match Jelang EURO 2020 Malam Ini, Kai Havertz Main

Baca juga: Susunan Pemain Belanda vs Skotlandia Friendly Match Jelang EURO 2020 Malam Ini, Memphis Depay Main

Baca juga: Kata Mancini Sebelum Timnas Italia Tampil di Euro 2020, Azzurri Penuh Pemain Muda

Baca juga: Susunan Pemain Inggris vs Austria Friendly Match Kamis (3/1), Duet Mason Mount dan Harry Kane

Kedua tim yang bakal beradu kekuatan di atas lapangan merupakan sama-sama peserta Piala Eropa 2021 yang berlangsung mulai Sabtu (12/6) mendatang.

Jerman tergabung di Grup F bersama Prancis, Portugal, dan Hungaria.

Tanpa meremehkan kekuatan Hungaria, duel kontra Les Blues dan A Seleção berpotensi menjadi laga yang cukup menyulitkan bagi Die Mannschaft.

Sebagai persiapan menghadapi ajang antarnegara Eropa tersebut, bentrok melawan Denmark layak dimaksimalkan penuh oleh Joachim Löw sebagai arsitek Jerman sebelum membawa anak asuhnya tampil di EURO.

Melirik skor head to head, Manuel Neuer dan kolega patut waspada terhadap kekuatan sang lawan.

Meksipun partai ini adalah dalam rangka uji coba, Denmark berpotensi merepotkan.