Bitcoin.Harga Bitcoin Terus Menanjak Menuju US$ 40.000, Trader Acuhkan Sentimen Negatif dari China

BANJARMASINPOST.CO.ID - Angin segar terus berembus pada mata uang digital populer saat ini, Bitcoin, pascaresmi diterima sebagai alat pembayaran yang sah di Negara El Savador.

Harga Bitcoin pun terus menanjak tak terbendung. Bahkan kini mencoba menembus level psikologis US$ 40.000.

Sementara itu, para trader tampaknya mengacuhkan sentimen negatif. Mereka mengabaikan berita yang berpotensi suram untuk dunia kripto di China.

Seperti diberitakan, mata uang kripto menjadi salah satu aset digunakan pelaku pencucian uang di China.

Data didapat polisi di China menangkap 1.100 orang pencucian uang dari hasil penipuan melalui telepon maupun internet.

Jumlah yang cukup besar ini diungkapkan kementerian keamanan publik setempat.

Penggunaan mata uang kripto di China memang menjadi perhatian serius. Pengetatan dilakukan dengan melarang perdagangan dan penambangan bitcoin.

Itu termasuk perintah penutupan untuk penambang Bitcoin di Provinsi Qinghai, larangan beberapa kata kunci blockchain di seluruh negeri tembok raksasa.

Melansir data CoinDesk, Kamis (10/6/2021), harga Bitcoin menyentuh posisi US$ 38.461,25, menuju US$ 40.000, setelah terjungkal ke level US$ 31.000 pada Selasa (8/6) lalu. Ini merupakan posisi tertinggi Bitcoin sejak 4 Juni lalu.