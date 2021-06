Jadi Alat Pembayaran Sah di El Savador, Harga Bitcoin dan Bitcoin Diamond Melejit 9 Juni 2021

Editor : Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Mata uang digital atau cryptocurrency paling populer saat ini, Bitcoin, terus melejit nilainya. Tak hanya harga bitcoin yang melonjak hingga dua digit tapi juga bitcoin diamond.

Hingga pukul 22.30 WIB Rabu (9/6/2021), harga Bitcoin Diamond naik 83,05% menjadi US$ 3,83 per BCD. Sedangkan harga Bitcoin juga naik 15,9% menjadi US$ 36.399,71 per BTC.

Melonjaknya harga bitcoin itu setelah resmi diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Negara El Savador. Hal ini rupanya menjadi katalis positif untuk uang digital itu.

Dilansir dari kontan.co.id, di Indodax harga Bitcoin Diamond menjadi aset kripto dengan transaksi tertinggi. Hingga pukul 22.30 WIB nilai transaksi Bitcoin Diamond mencapai Rp 148,9 miliar.

Baca juga: Bitcoin Terpuruk, Diyakini Masih Tetap Populer dan Beranjak Naik

Baca juga: Bitcoin Bakal Jadi Alat Pembayaran Sah, Negara El Savador Siapkan Payung Hukum dan Infrastruktur

Berdasarkan data coinmarketcap, volume perdagangan Bitcoin Diamond dalam 24 jam mencapai US$ 136,59 juta, naik 931,81% dari hari sebelumnya. Dimana nilai kapitalisasi pasar Bitcoin Diamon sebesar US$ 688,63 per BCD.

Sekadar diketahui, Bitcoin Diamond (BCD) adalah hard fork Bitcoin, percabangan yang terjadi pada ketinggian blok 495866.

BCD menerapkan perubahan termasuk algoritma bukti kerja baru untuk mencegah serangan pada jaringan dan memisahkan tanda tangan transaksi dari transaksi pada rantai untuk kapasitas tambahan. BCD memungkinkan jumlah transaksi yang lebih besar per detik di jaringan sebagai seluruh.

Ilustrasi Bitcoin. (THINKSTOCKS)

CEO Indodax Oscar Darmawan dalam rilisnya mengatakan, kinclongnya nilai Bitcoin antara lain terkatrol dengan kebijakan negara El Savador.

Seperti diketahui, El Salvador mulai memperbolehkan menerima pembayaran dengan Bitcoin. Parlemen El Salvador juga telah menyetujui rancangan Undang-Undang pada Rabu pagi.