Jadwal Copa America 2021 Live Indosiar, Brasil Vs Peru dan Argentina Vs Uruguay

Jadwal Copa America 2021, Brasil Vs Peru via Live Streaming Indosiar dan Argentina Vs Uruguay via Live Streaming Mola TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah Jadwal Copa America 2021 yang akan tayang via Live Streaming Indosiar dan Siaran Langsung Indosiar. Ada Brasil Vs Peru pada Jumat (18/6/2021) dan Argentina Vs Uruguay, Sabtu, 19 Juni 2021.

Link Live Streaming TV Online Indosiar dan Live Streaming Mola TV akan menayangkan pertandingan sepak bola akbar antar negara Amerika Selatan atau Copa America 2021.

Jadwal Copa America 2021 kejuaraan edisi tahun ini akan dihelat mulai 14 Juni sampai 11 Juli 2021 dan laga Brasil Vs Peru tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar. Link Live Streaming Mola TV menayangkan duel Argentina Vs Uruguay.

Link Live Streaming TV Online Indosiar dan Mola TV bisa diakses di artikel ini.

Baca juga: Jadwal EURO 2021 Malam Ini Live Streaming RCTI & Mola TV, Hungaria vs Portugal & Prancis vs Jerman

Brasil sebagai tuan rumah Copa America 2021 telah menyiapkan total 5 stadion di 4 kota, yakni: Stadion Maracanã dan Stadion Nilton Santos (Kota Rio de Janeiro), Stadion Mané Garrincha (Kota Brasília), Stadion Olimpico (Kota Goiânia), serta Stadion Pantanal Arena (Kota Cuiabá).

Jadwal kompetisi akan didahului dengan babak penyisihan grup pada 14-29 Juni. Kemudian dilanjutkan fase gugur mulai 3 Juli, hingga laga final yang dijadwalkan pada 11 Juli 2021.

Laga pembuka Copa America 2021 akan menyuguhkan duel antara Brasil vs Venezuela di Stadion Nacional de Brasilia atau Mane Garrincha di Kota Brasilia. Laga dapat disaksikan pada Senin (14/6/2021) pagi mulai pukul 04.00 WIB.

Sebagai salah satu negara raksasa sepak bola di Amerika Selatan ditambah dengan status sebagai tuan rumah, Timnas Brasil tentu lebih diunggulkan ketimbang Venezuela.

Apalagi hingga saat ini Tim Samba tercatat tak pernah kalah dari Venezuela dalam 8 pertemuan terakhir.

Adapun duel terkini kedua kubu terjadi pada November 2020 lalu, dalam laga Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol. Ketika itu Brasil menang tipis 1-0 berkat gol tunggal Roberto Firmino.