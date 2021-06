Daftar Harga Emas Antam Terbaru : Saatnya Investasi di Saat Turun Rp 3.000 Per Gram

BANJARMASINPOST.CO.ID - Harga emas hari ini, Rabu (16/6/2021) kembali mengalami penurunan.

Bila sehari sebelumnya turun sebesar Rp 2.000 per gram, kali ini turun sebesar Rp 3.000 per gram.

Dikutip dari situs remis Logam Mulia, harga emas Antam dibanderol pada Rp 940.000 per gram. Harga tersebut turun Rp 3.000 per gram dari sebelumnya yang sebesar Rp 943.000 per gram.

Saatnya untuk melakukan pembelian emas sebagai investasi di masa depan.

Baca juga: Update Harga Emas Antam 15 Juni 2021, Turun Rp 2.000

Baca juga: Investasi Uang Kripto alias Cryptocurrency Kian Diminati, Pengawasan dari Regulator Disoroti

Penurunan juga diikuti pada harga buyback atau harga yang didapat jika pemegang emas Antam ingin menjual emas batangan tersebut, yakni sebesar Rp 3.000 per gram.

ILUSTRASI. Harga emas hari ini (20/1) di Butik Emas Antam tetap Rp 973.000 per gram. (kontan.co.id/cafolus agus waluyo)

Dilansir kompas.com Harga buyback emas batangan Antam hari ini menjadi berada di angka Rp 850.000 per gram, dari sebelumnya sebesar Rp 853.000 per gram.

Tetapi perlu diketahui, harga emas Antam tersebut adalah yang berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Sementara pada gerai penjualan emas Antam lain harganya bisa saja berbeda.

Adapun sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Setiap pembelian emas batangan akan disertai dengan bukti potong PPh 22.