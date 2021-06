Foto Bunga Citra Lestari Berjemur Saat Isolasi Covid-19 Disorot, Jerinx SID Semprot BCL

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhirnya Drumer band Superman is Dead (SID) I Gede Ari Astina atau Jerinx menuliskan komentar pedas di akun Instagram penyanyi Bunga Citra Lestari atau BCL.

Pada akun @bclsinclair, BCL mengunggah foto ketika dirinya yang terpapar covid-19 tengah isolasi mandiri dan berjemur bersama selebritis Dena Rachman, pada Rabu (16/6/2021).

Namun dalam unggahannya tersebut, tiba-tiba Jerinx menyematkan komentarnya, agar tidak menjadikan Bali sebagai kambing hitam saat BCL terpapar Covid-19.

Kemudian, BCL pun mengunggah kembali di akunnya, menjelaskan kronologi dirinya terpapar Covid-19, meski tidak disebutkan ditujukan untuk Jerinx.

Diketahui dalam unggahan BCL yang tengah berjemur menuliskan keterangan bahwa dirinya tengah menjalani isolasi hari ketiga.

Dalam foto tersebut BCL dikomentari berpenampilan menarik meski tengah terpapar covid-19 dan sedang berjemur di bawah matahari.

"Isolation Day 3.. So far, ada symptoms batuk, tenggorokan sakit, nafas terasa agak pendek dan sometimes demam.. Tp tetep semangat. Did meditation in the morning.. Dan berjemur is essential.." tulisnya.

Unggahan itu pun mendapatkan 6.567 komentar dan 442.353 disukai.

Penabuh drum band Superman is Dead (SID), Jerinx bebas dari penjara Lapas Kerobokan, Selasa (7/6/2021) pagi.

Lalu, Jerinx pun menuliskan komentarnya.

