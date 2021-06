Cara Nonton Gratis Live Streaming EURO 2021 Malam Ini Live RCTI & MNC TV, Link Mola TV Berbayar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah cara nonton Live Streaming Euro 2021 yang tayang gratis lewat Siaran Langsung RCTI, Sedangkan Live Streaming MNC TV, Inews dan Live Streaming Mola TV berbayar.

Cara nonton Live Streaming Euro 2021 bisa diakses secara gratis melalui stasiun televisi (free to air) Live Streaming RCTI dan lewat Live Streaming di TV Online Mola TV.

Live Streaming Euro 2021 tidak bisa ditonton secara gratis jika via Live Streaming RCTI dan Siaran Langsung RCTI, sedangkan Live Streaming Mola TV dan Live Streaming MNC TV harus dilakukan dengan cara berlangganan atau berbayar.

Sebagai informasi, Live Streaming RCTI, Live Streaming MNC TV dan Live Streaming Inews tak menayangkan Euro 2021.

Live Streaming Euro 2021 ekslusif diselenggarakan oleh TV Online Mola TV.

Baca juga: SESAAT LAGI Link TV Online Ukraina vs Makedonia Utara EURO 2021, Live Streaming MNC TV & Mola TV

Baca juga: Susunan Pemain Ukraina vs Makedonia Utara dan Link Streaming MNC TV EURO 2021, Live TV Online MolaTV

Baca juga: Prediksi & Susunan Pemain Brasil vs Peru di Copa America 2021 Live Streaming Indosiar, Neymar Main

Baca juga: Jadwal Liga Inggris 2021-2022 : Chelsea & Thomas Tuchel Diadang Liverpool & Man City di Pekan Awal

Pada hari ini, Kamis (17/6/2021) ada tiga pertandingan Euro 2021 disiarkan langsung, yakni Ukraina vs Makedonia Utara (MNC TV dan Mola TV) dan Denmark vs Belgia dan Belanda vs Austria (RCTI, Mola TV) pada Jumat (18/6/2021) dini hari.

Secara total, ada 51 pertandingan Euro 2021 yang akan tayang mulai dari babak penyisihan hingga babak final 12 Juli 2021 mendatang.

Di Indonesia, tayangan Euro 2021 bisa ditonton melalui MNC Grup (RCTI, MNC TV, Inews, K-Vision dll) dan TV Online Mola TV.

Para pemain timnas Belanda berpose menjelang pertandingan penyisihan Grup A Kualifikasi Piala Dunia zona Eropa melawan Luksemburg di Rotterdam, 9 Juni 2017. Belakang dari kiri ke kanan: bek Daley Blind, penyerang Vincent Janssen, bek Stefan de Vrij, bek Wesley Hoedt, gelandang Kevin Strootman, kiper Jasper Cillessen. Depan kiri ke kanan: penyerang Memphis Depay, gelandang Georginio Wijnaldum, bek Joel Veltman, gelandang Wesley Sneijder dan penyerang Arjen Robben.(JOHN THYS/AFP) ()

Berikut bagaimana cara menonton Euro 2021 baik lewat siaran langsung TV maupun Live Streaming :

* MNC Grup