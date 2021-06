Cuplikan Gol Griezmann Samakan Hasil Hungaria vs Prancis Euro 2021, Skor 1-1 di Babak Kedua

Cuplikan Gol Hungaria vs Prancis Grup F Euro 2020, Griezmann Samakan Skor, Hasil Babak Kedua 1-1

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Hungaria vs Prancis di lanjutan penyisihan Grup F Piala Eropa (EURO 2020) adalah 1-1 di babak kedua sampai menit ke 75. Cek cuplikan gol di artikel ini

Gol tunggal tuan rumah Attila Fiola pada menit (45+2') berhasil dibalas Antoine Griezmann (66') dalam laga yang dihelat di markas Hungaria, Puskas Arena pada Sabtu (19/6/2021)

Siaran Langsung RCTI dan MNCTV tidak menyajikan laga Hungaria vs Prancis, namun Live Streaming Hungaria vs Prancis dapat disaksikan via aplikasi MolaTV.

Saat kick off dimulai, Hungaria langsung menekan pertahanan Prancis. Peluang pertama diperoleh melalui tendangan bebas di sisi kanan gawang Prancis setelah Lucas Digne melakukan pelanggaran pada Loic Nego.

Baca juga: LINK Streaming RCTI Portugal vs Jerman & Live TV Online Mola TV EURO 2021, Ronaldo Main

Baca juga: SKOR 1-0! Hasil Hungaria vs Prancis di Grup F Euro 2021 - Andalkan Serangan Balik Mematikan

Baca juga: Prediksi & Susunan Pemain Spanyol vs Polandia di EURO 2021 Malam Ini, Lewandowski Main

Roland Sallai yang menjadi eksekutor mengarahkan bola ke gawang, namun berhasil dibuang Varane.

Prancis bangkit untuk keluar dari tekanan dan berhasil melakukan penguasaan bola. Terbukti sepanjang babak pertama, juara dunia 2018 tersebut unggul dalam penguasaan bola sebanyak 64%.

Peluang demi peluang pun berhasil diciptakan Prancis. Pada menit ke-15, Prancis mendapatkan peluang emas pertamanya.

Akan tetapi, sepakan kaki kanan Karim Benzema dari luar kotak penalti masih mampu ditepis oleh kiper Hungaria, Peter Gulacsi.

Peluang emas justru didapatkan tim Prancis pada menit 17. Umpan crossing dari Lucas Digne berhasil disambut Kylian Mbappe dengan sundulan.

Namun sayang bola hasil sundulannya masih sedikit melebar di sisi kiri gawang Hungaria.