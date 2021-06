Live RCTI! Prediksi Line-up Spanyol vs Polandia & Link Live Streaming Euro 2020 Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikuti ini adalah prediksi Spanyol vs Polandia di matchday 2 Grup E Euro 2021.

Jadwal Euro 2020 antara Spanyol vs Polandia adalah pada MInggu (20/6/2021) pukul 02.00 WIB.

Live Streaming Spanyol vs Polandia dapat diakses via Mola TV. Selain itu laga Spanyol vs Polandia juga live RCTI dan Inews TV, tetapi tidak disiarkan langsung di MNCTV.

Pertandingan Spanyol vs Polandia akan digelar di La Cartuja, Seville, Spanyol. Kedua tim tentu berambisi meraih kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen Grup E Euro 2020.

Pada matchday pertama Grup E EURO 2021, Spanyol ditahan 0-0 oleh Swedia, sedangkan Polandia takluk 1-2 saat melawan Slovakia.

Dilihat dari lima pertemuan kedua tim, timnas Spanyol masih mendominasi dengan 4 kali meraih kemenangan dan 1 kali imbang.

Sementara timnas Polandia belum pernah meraih kemenangan saat bertemu Spanyol, terakhir kedua negara bertemu dalam ajang ujicoba.

Saat itu Timnas Spanyol yang menjamu Polandia berhasil meraih kemenangan dengan skor 6-0.

Polandia yang saat ini menjadi juru kunci tentu berambisi dengan mengandalkan Lewandowski sebagai ujung tombak.

Dengan tim Spanyol yang kuat menunggu, Polandia harus menyelesaikan masalah dan menemukan cara untuk mengirim bola ke Lewandowski dalam situasi menguntungkan.