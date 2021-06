Tak Ada MNC TV! Jadwal Siaran TV Euro 2021 Live Hari Ini, Hungaria vs Prancis & Portugal vs Jerman

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal siaran langsung Euro 2020 (Euro 2021) di TV hari ini Sabtu (19/6) malam dan Minggu (20/6) dini hari WIB yang merupakan lanjutan matchday kedua babak penyisihan grup.

Tiga pertandingan Euro 2020 akan digelar hari ini dan akan disiarkan langsung RCTI Live Streaming di TV Online Mola TV. Sementara MNC TV tak menayangkan pertandingan Euro hari ini.

Jadwal Euro 2020 hari ini diisi tiga pertandingan, yakni

Spanyol vs Polandia di Grup E, serta Hungaria vs Prancis dan Portugal vs Jerman di Grup F.

Pertandingan Euro 2021 hari ini Sabtu (19/6) dibuka pertandingan Grup F Hungaria vs Prancis jam 20.00 WIB tayang hanya lewat Live Streaming TV Online Mola TV, dan tidak disiarkan stasiun televisi MNC TV.

Menarik karena Prancis bisa lolos ke 16 besar jika menang dari Hungaria.

Perancis, juara Piala Dunia 2018, sudah mengantongi 3 poin dari kemenangan 1-0 atas Jerman di pertandingan pertama.

Sementara Hungaria kalah 3-0 dari Portugal pada laga pertama mereka di Euro 2021.

Sementara itu, matchday kedua Grup F bakal mempertemukan raksasa Portugal vs JermanI jam 23.00 WIB yang tayang di RCTI.

Laga Jerman vs Portugal akan digelar di Allianz Arena, Munich. Sebagai tuan rumah, tentu tim asuhan Joachim Loew berambisi meraih poin penuh.

Di partai pertama, Jerman harus mengakui ketangguhan Prancis dengan skor akhir 0-1. Yang mana satu-satunya gol yang tercipta diciptakan melalui gol bunuh diri Mats Hummels