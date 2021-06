Prediksi Italia vs Wales dan Swiss vs Turki di Laga Penentu Grup A Euro 2020 Live RCTI MNCTV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga penentu bakal tersaji di Grup A Euro 2021 yang akan mempertandingkan Italia vs Wales dan Swiss vs Turki pada Minggu (20/6/2021) pukul 23.00 Wib.

Live Streaming Italia vs Wales tersaji di Mola TV dan Siaran Langsung Live RCTI, sedangkan Swiss vs Turki tersaji di Siaran Langsung Live MNCTV dan MolaTV.

Berikut Head to head dan Prediksi Italia vs Wales dan Swiss vs Turki di laga pamungkas Grup A Piala Eropa Euro 2020.

Italia yang menjadi pemuncak klasemen sudah memastikan tempat di babak 16 besar EURO 2021 sedangkan calon lawan mereka Wales yang saat ini menghuni posisi runner up Grup A hanya perlu mengantongi hasil seri untuk lolos ke 16 besar.

Torehan 5 poin Wales tidak akan mampu dikejar Swiss atau Turki yang bermain di waktu yang sama. Sebagai catatan Swiss saat ini di posisi 3 dengan satu poin sedangkan Turki sebagai juru kunci tanpa meraih poin.

Pertemuan terakhir Itali vs Wales terjadi pada September 2003 di Milan, Italia. Saat itu Wales kalah telak dengan skor 0-4 berkat gol yang dicetak Del Piero dan Hattrick Filipo Inzaghi.

Dalam 9 pertemuan Italia dengan Wales, tim yang diperkuat Gareth Bale ini hanya mampu menang dua kali.

Sedangkan Swiss akan berupaya keras meraih poin penuh atas Turki sambil berharap kekalahan Wales ataupun peluang menjadi tim peringkat tiga terbaik.

Live Streaming EURO 2021

Live Streaming Italia vs Wales dan Swiss vs Turki bisa diakses melalui tautan berikut :