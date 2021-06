SKOR 1-0! Live Streaming TV Online RCTI Portugal vs Jerman Link TV Online EURO 2021, Gol Ronaldo

Cristiano Ronaldo Skor 1-0 di Babak pertama! Sedang Berlamgsung Link Live Streaming Portugal vs Jerman di EURO 2020, Sabtu (19/6/2021) via Live Streaming RCTI dan Live Streaming Mola TV

Hasil Portugal vs Jerman di matchday kedua Grup F Euro 2021 adalah 1-0 di babak pertama.

Skor 1-0 Portugal vs Jerman dicetak oleh Cristiano Ronaldo pada menit 15.

Laga yang dihelat di Stadion Football Arena pada Sabtu (19/6/2021) berlangsung sengit.

Pada menit ke-4, Robin Gosens berhasil menggetar jala gawang yang dikawal Kiper Portugal, Rui Patricio.

Namun gol tersebut dianulir wasit karena pemain Jerman telah terjebak offside terlebih dulu.

Justru Portugal yang lebih dulu membuka keunggulan. Melalui serangan balij, Umpan

Diogo Jota disambut dengan sempurna oleh Cristiano Ronaldo.