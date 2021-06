Harga Emas Hari Ini, Harga Emas Antam Naik Jadi Rp 923.000 dan Harga Emas di Pegadaian Rp 961.000.

Karyawan menunjukkan emas logam mulia di kantor Pegadaian Cabang Senen, Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2020). Seiring dengan naiknya harga emas yang mencapai Rp 1,022 juta per gram pada Selasa (28/7/2020), PT Pegadaian (Persero) mengajak masyarakat untuk melakukan top up atau menambah nilai pinjaman bagi masyarakat yang telah menggadaikan emasnya.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Harga emas hari ini naik dibanding pekan lalu. Harga emas Antam naik jadi Rp 923.000 per gram sedangkan di Pegadaian Rp 961 ribu per gramnya.

Pekan lalu, harga emas turun. Harga emas berjangka turun 5,88% sedangkan dan harga emas spot tergerus 6,03%.

Namun, pada hari Senin (21/6/2021) harga emas cederung naik. Terutama harga emas antam.

Pada pukul 7.30 WIB, harga emas spot 1.771,91 Dollar AS per ons troi, menguat 0,44% dari posisi akhir pekan lalu pada US$ 1.764,16 per ons troi.

Baca juga: Daftar Harga Emas Antam Terbaru : Turun Rp 8.000 Per Gram

Baca juga: Update Harga Emas Antam 15 Juni 2021, Turun Rp 2.000

Harga emas kontrak Agustus 2021 di Commodity Exchange berada di 1.770,91 Dollar AS per ons troi, menguat 0,11% dari harga penutupan perdagangan pekan lalu.

Penurunan harga emas pekan lalu mingguan seusai Presiden Federal Reserve regional mengatakan inflasi akan menjadi dorongan bagi pengetatan kebijakan moneter tahun depan.

Menurut , Presiden The Fed St. Louis James Bullard, the Fed bisa memulai kenaikan suku bunga tahun depan jika inflasi lebih dari target bank sentral pada angka 2%.

Kemudian, pada rapat kebijakan moneter, The Fed menyebut akan mulai mengetatkan kebijakan pada tahun 2023.

Analis Macquarie Group menyebut, harga emas akan sulit kembali ke posisi bullish jika The Fed tidak menangani kekhawatiran ekspektasi inflasi dengan tepat.

Seperti dikutip dari kontan.co.id, Macquarie memperkirakan harga emas akan turun ke US$ 1.600 per ons troi pada akhir tahun.