Harga Bitcoin Hari Ini Melemah, Harga Kripto Naik untuk Cardano, Degecoin, dan XRP

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Harga Bitcoin hari ini berada di Rp 488.826.080 untuk satu kepingnya.

Nilai tukar mata uang digital Bitcoin itu berdasar Data provided by Morningstar for Currency and Coinbase for Cryptocurrency hari Kamis (24/6/2021) siang.

Sementara itu, nilai tukar atau harga uang Kripto berbagai jenis mengalami fluktuasi selama hari Kamis.

Data lengkap harga bitcoin hari ini dan harga Kripto hari ini simak di daftar harga uang Kripto di berita berikut ini.

Sebelumnya, harga bitcoin hingga Kamis siang di kisaran 32.536 dollar AS per keping atau sekitar Rp 470,4 juta (kurs Rp 14.460 per dollar AS).

Coinmarketcap.com menyebutkan, harga bitcoin Kamis (24/6/2021) sampai pukul 12.00 WIB terpantau turun 3,53 persen dibandingkan hari sebelumnya.

Sebaliknya, harga mata uang kripto populer di perdagangan hari ini bergerak variatif.

Bila dibandingkan dengan pergerakan pada pekan lalu, harga mata uang digital dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia yakni Bitcoin terkoreksi cukup besar yakni 16,27 persen.

Harga Bitcoin cenderung melemah setelah sikap pemerintah China semakin keras terhadap aset Kripto.

Sebelumnya lebih parah, yakni harga bitcoin sempat anjlok hingga di bawah level 30.000 dollar AS per keping.