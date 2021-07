Kelebihan Kamar Sule yang Pernah Dikunjungi Ayu Ting Ting, Dibanding Kamar Mewah Andre Taulany

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rumah artis Andre Taulany memang istimewa, bagian kamarnya mewah. Bandingkan kamar Sule yang pernah dikunjungi Ayu Ting Ting.

Rumah Andre yang berada di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan memiliki luas 1.600 meter persegi lho.

“Ini kan 500 meter persegi, di rumah 1.100 meter persegi. Tanahnya di sini kan udah 10 juta. Let's say 20 juta per meter. Plus ini itu dikali 1.600 berapa tuh? Rp 32 miliar,” ungkapnya dalam kanal YouTube TRANS7 OFFICIAL.

Seperti yang dilansir Banjarmasinpost.co.id dari Grid ID , Senin (5/7/2021) berjudul Pantas Saja Diberi Gelar Sultan Bintaro Gegara Saking Tajirnya, Intip Kamar Tidur di Rumah Artis Andre Taulany yang Bernuansa Serba Emas bak di Dalam Istana Kerajaan

Punya rumah yang kelewat mewah, siapa sangka baru-baru ini kamar tidur di rumah artis Andre mendadak jadi sorotan.

Bukan tanpa sebab, hal itu karena ruang tersebut tampak didominasi warna emas bak istana kerajaan.

Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram @erintaulany pada Kamis (01/07/2021).

Potret kamar tidur di rumah Andre Taulany (Instagram @erintaulany)

Pada unggahan itu, istri Andre Taulany, Erin Taulany tampak memajang foto dirinya dan sang putri tercinta saat sedang mengenakan mukena dan duduk di lantai.

Alih-alih berada di masjid, keduanya tampak sedang berada di kamar tidur rumah mereka.

Dalam keterangan foto itu, Erin tampak semringah mempromosikan mukenayang sedang ia kenakan.

