Keadaan Ayah Ibu Amanda Manopo yang Sakit Terungkap, Pemeran Andin di Ikatan Cinta Ingin Pulang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Di tengah kesibukannya di Sinetron Ikatan Cinta bersama Arya Saloka cs, Amanda Manopo mendadak beri kabar soal kedua orangtuanya yang jatuh sakit.

Pemeran Andin di sinetron yang tayang di RCTI itu langsung merindukan rumah ingin segera pulang.

Kini, Amanda Manopo hanya bisa mendoakan kesembuhan untuk ayah dan ibunya.

Di Instagram, dia mengunggah fotonya bersama ibunya, Henny Manopo Lugue, dan ayahnya, Ramon Gauna Lugue.

Di foto berlatar hitam-putih yang ia bagikan, Amanda beserta kedua orangtuanya terlihat kompak memamerkan pose senyum ke arah kamera.

“Cepet sembuh mami dadi. I love you, miss you so much,” kata Amanda Manopo dikutip dari tulisan di Instagram Story-nya, Senin, 12 Juli 2021.

Tak hanya itu, wanita 21 tahun itu pun menuliskan doa dan memohon kesembuhan kedua orangtuanya kepada Tuhan.

“Aku meninggalkan keluargaku di tangan-Mu, Ya Tuhan.

Aku berdoa untuk berkat-Mu yang luar biasa.

Semoga semua orang merasakan kehadiran-Mu, kekuatan-Mu dan cinta-Mu.

Miss u mami dadi,” ujar pemeran sosok Andin itu.

Amanda Manopo kabarkan kedua orangtuanya jatuh sakit. (Instagram amandamanopo)

Amanda Manopo sampai saat ini masih belum mengungkapkan secara detail mengenai kondisi atau sakit yang dialami kedua orang tuanya.

Seperti diketahui, bahwa saat ini Amanda Manopo tengah disibukkan dengan kegiatan syuting sinetron Ikatan Cinta di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat.