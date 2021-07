Tampil Eksotis, Kondisi Kulit Luna Maya Saat Pose Santai Samping Helikopter Curi Perhatian

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktris cantik sekaligus model Luna Maya kembali menjadi sorotan lantaran pose santainya saat berada di samping sebuah helikopter.

Kehidupan pribadi Luna Maya tak hentinya menjadi sorotan apalagi kini wanita yang pernah menjalin kisah asmara dengan Ariel NOAH itu mulai kembali eksis di dunia entertain setelah beberapa tahun sempat menghilang.

Seperti yang diketahui bersama, sekitar tahun 2010 lalu wanita asal Bali ini sempat tersandung skandal dengan sang mantan kekasih hingga membuat karirnya yang saat itu tengah bersinar seketika meredup.

Namun dengan perlahan tapi pasti, Luna kini kembali aktif menapaki tangga kesuksesan dengan berkembangnya sejumlah bisnis serta karirnya di dunia hiburan.

Tak sedikit para pesohor yang mempercayakan Luna Maya untuk menjadi brand ambassador atau mengajaknya bekerja sama menjalankan suatu bisnis.

Ditengah kehidupan serta karirnya yang kembali berjalan sempurna, aura kebahagian Luna Maya begitu tampak jelas saat wanita cantik itu membagikan potretnya bersantai di samping helikopter mewah yang kerap digunakan para selebriti untuk berwisata.

Dalam foto tersebut tampak Luna tampil modis dengan mengenakan jumpsuit berjenis otto yang menonjolkan kulit eksotisnya di bawah sinaran cahaya matahari.

'When sunrise hits your skin. Ride with @urbanair.id," tulis Luna.

Senyum lebar pun terpancar dari wajah Luna yang sepertinya baru saja menikmati fasilitas wisata udara dari Urban Air yang mengajaknya untuk memandangi pulau Bali dari ketinggian.

Urban Air sendiri diketahui merupakan salah satu bisnis baru yang dimiliki oleh pengusaha kosmetik Maharani Kemala.

