BERLANGSUNG Link Nonton TV Online Mesir vs Argentina Olimpiade 2021, Live Streaming Gratis Telkomsel

Argentina secara mengejutkan takluk 2-0 dari Australia di laga perdana fase grup.

Padahal, secara keseluruhan La Albiceleste menguasai laga dengan 56 persen ball possesions dan melesakkan 15 tembakan, lebih banyak dibanding Tim Negeri Kanguru yang membikin 13 tembakan.

Argentina tampaknya bermasalah di lini pertahanan, juga belum terlalu siap menghadapi serangan balik.

"Kami tahu bahwa kami akan menghadapi lawan yang akan mencoba dan memukul kami dengan serangan balik. Sayangnya, kami tidak bisa mengantisipasinya," terang pelatih Argentina U23, Fernando Batista, usai timnya kalah dari Australia. Kekalahan di laga perdana fase grup tersebut membuat Argentina menjadi juru kunci sementara Grup C.

"Ini baru permulaan. Kadang-kadang ada hasil yang mengejutkan tetapi setiap tim nasional berada di level yang baik. Kami harus tetap tenang, kami masih memiliki 2 pertandingan tersisa dan kami bergantung pada diri kami sendiri," imbuh sang pelatih.

Pemain Argentina Lionel Messi (kiri) melakukan selebrasi bersama Angel Di Maria (tengah) dan rekan setimnya setelah mencetak gol ke gawang Ekuador dalam pertandingan perempat final turnamen sepak bola Copa America 2021 di Stadion Olimpiade di Goiania, Brasil, Minggu 4 Juli 2021 WIB. (NELSON ALMEIDA / AFP)

Di pihak lain, Mesir baru saja menahan imbang Spanyol dengan skor 1-1. Hasil tersebut membuat tim berjuluk El Phara'ena optimistis menghadapi Argentina.