Olimpiade Tokyo 2020
Hasil Badminton Olimpiade Tokyo 2020 Hari Ini, Marcus/Kevin Gagal ke Semifinal & Gregoria Kalah
Hasil badminton Olimpiade Tokyo 2020 hari ini, Marcus/Kevin gagal ke Semifinal dan Gregoria Mariska kalah
BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil badminton Olimpiade Tokyo 2020 hari ini, Marcus/Kevin gagal ke Semifinal dan Gregoria Mariska kalah.
Pasangan ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, gagal menembus babak semifinal Olimpiade Tokyo 2020 usai dikalahkan wakil Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik. Cek Hasil Olimpiade 2021 cabor badminton di artikel ini.
Pada Hasil badminton Olimpiade Tokyo 2020 Misi Marcus/Kevin Sanjaya Sukamuljo untuk menyumbang medali dihentikan Aaron Chia/Soh Wooi Yik yang tampil eksplosif sepanjang pertandingan.
Marcus/Kevin kalah dua gim langsung 14-21,17-21 pada hasil Olimpiade 2021 di Musashino Forest Sport Plaza, Tokyo, Jepang, Kamis (29/7/2021).
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Dengan hasil ini, selain gagal menembus babak berikutnya, Marcus/Kevin juga menelan kekalahan perdana dari Chia/Soh.
Jalannya pertandingan
Marcus/Kevin membuka gim kesatu dengan unggul 1-0 melalui serobotan cepat Kevin di depan net.
Namun, Chia/Soh langsung merespons. Mereka bahkan berbalik memimpin skor 4-1 setelah memetik tiga poin beruntun.
Keunggulan ini berlanjut sampai kedudukan 5-2 dan 8-6.
Marcus/Kevin lalu menipiskan selisih skor menjadi 6-8 setelah Chia/Soh melakukan dua kesalahan beruntun.
Hasil Badminton
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