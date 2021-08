Prediksi & Tale of The Tape Manny Pacquiao vs Errol Spence Jr, Jadwal Tinju Dunia Agustus 2021

Prediksi dan Tale of The Tape Manny Pacquiao vs Errol Spence Jr, Siaran Langsung Tinju Dunia Agustus 2021

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi dan tale of the tape dan jadwal tinju dunia antara Manny Pacquiao vs Errol Spence Jr yang akan digelar 21 Agustus 2021 itu diungkap petinju Mike Tyson dan petinju kelas bulu super, Chris Colbert.

Duel Manny Pacquiao vs Errol Spence ini akan jadi perhatian khalayak tinju dunia. Pasalnya petinju asal Filipina ini telah absen selama setahun lebih.

Saat duel Manny Pacquiao vs Errol Spence Jr, petinju dunia yang jadi rival Floyd Mayweather ini diprediksi unggul ketimbang lawannya. Cek tale of the tape.

Penyebab Manny Pacquiao absen lama lantaran harus mengurus Filipina yang sedang dilanda pandemi COVID-19.

Mike Tyson mengungkapkan dukungannya kepada Manny Pacquiao yang akan menghadapi Errol Spence Jr pada jadwal tinju dunia 21 Agustus mendatang.

Pacquiao, yang telah memenangkan gelar di delapan divisi, menantang sabuk kelas welter WBC, IBF dan Ring Magazine milik Spence.

Dengan usia Pacquiao yang sudah menginjak 42 tahun atau 11 tahun lebih tua darinya, Spence, yang punya rekor tak terkalahkan, diunggulkan menang.

Selain lebih muda dan energik, ia memiliki keunggulan secara fisik yang lebih besar. memiliki ukuran dan keunggulan muda.

Meski begitu, Tyson tak sependapat dengan argumentasi itu. Menurut petinju yang melakoni laga comeback pada November lalu, Pacquiao adalah petinju yang selalu bisa mengacaukan peluang.

"Ini akan menjadi pertarungan yang bagus. Anda tidak bisa mengesampingkan Pacquiao karena dia mengalahkan Thurman," kata Mike Tyson kepada ES News dikutip dari The Sun, Minggu (19/7/2021)