PPKM Level IV di Banjarbaru Diperpanjang Seminggu, Resepsi Pernikahan Pun Dilarang

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU- Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level IV kota Banjarbaru yang berakhir pada 2 Agustus 2021 malam diperpanjang lagi hingga sepekan.

Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin pun langsung mengeluarkan surat edaran perpanjangan PPKM level IV sesuai instruksi Forkopimda Kota Banjarbaru Nomor 180/2/KUM/2021 yang berlaku sejak tanggal 2 Agustus 2021 hingga 9 Agustus 2021 pada Senin (2/8/2021) pukul 22.00 WITA.

Instruksi Forkopimda itu mengacu pidato Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 2 Agustus 2021 yang mengumumkan perpanjangan pelaksanaan PPKM level 4 untuk luar Jawa dan Bali tidak jauh dengan surat edaran sebelumnya.

Aditya mengatakan ketentuan dalam instruksi mengatur pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan seratus persen Work From Home (WFH) dan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau on line.

Kegiatan esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid 19, industri orientasi ckspor diberlakukan 50 (lima puluh persen) Work Frome Office (WFO).

Kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas beaar (listrik dan air).

Serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat echari-hari diberlakukan 100 (seratus persen) maksimal pekerja bekerja dari kantor dengan wajib menggunakan masker dan menjaga jarak serta menyediakan tempat cuci tangan.

Sektor industri ekspor dan penunjang ekspor diberlakukan maksimal 50 persen dari total pekerja dalam 1 shift, dengan penerapan protokol kesehatan.

Pelaksanaan kegiatan konstruk beroperam 100 persen dengan wajib menggunakan masker dan menjaga jarak.