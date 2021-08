Bitcoin. Harga Bitcoin Hari Ini Tembus US$ 45.000, Tertinggi Sejak Mei 2021

BANJARMASINPOST.CO.ID - Harga mata uang kripto populer, Bitcoin, melanjutkan penguatannya. Bitcoin terus menghijau bahkan harganya sempat tembus US$ 45.000 per koin.

Angka itu terpantau pada Senin (9/8/2021) dan dilanjutkan pada Selasa (10/8/2021). Pantauan Banjarmasinpost.co.id di coinmarketcap.com, Selasa pukul 10.30 WIB, harga Bitcoin masih bertahan di angka US$45.812 per koin, atau naik 5.44% dari kemarin.

Optimisme tampaknya telah kembali ke pasar kripto.

Dilansir dari kontan.co.id, mengacu data CoinDesk, harga Bitcoin pada Senin pukul 18.14 WIB ada di US$ 45.775,92, posisi tertinggi sejak pertengahan Mei lalu. Angka itu naik 2,81% dibanding posisi 24 jam sebelumnya.

“Suasana optimisme tampaknya telah kembali ke pasar cryptocurrency,” kata Paolo Ardoino, CTO Bitfinex, kepada CoinDesk.

Tapi, “Tetap saja, turbulensi yang telah kita lihat di pasar kripto selama beberapa minggu terakhir tidak mungkin mereda,” ujar dia.

“BTC (Bitcoin) juga menunjukkan kekuatan, yang diperkirakan akan berlanjut,” sebut Marcus Sotiriou, trader sekaligus broker di GlobalBlock, kepada CoinDesk.

Dari perspektif teknikal, reli harga Bitcoin di atas US$ 42.000 adalah tanda yang menggembirakan, yang bisa menghasilkan kenaikan lebih lanjut menuju resistensi US$ 50.000 hingga US$ 55.000.

“Pasar telah oversold selama beberapa waktu,” kata Kevin Kang, Pendiri BKCoin Capital, kepada CoinDesk. "Saya pikir, kripto akan melanjutkan pasar bullish dalam beberapa bulan mendatang".

Terlepas dari kekhawatiran pasar seputar ketentuan pelaporan pajak kripto dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Infrastruktur Amerika Serikatr, aktivitas institusional sekali lagi meningkat.