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Piala Super Eropa

Live SCTV! Jadwal Chelsea vs Villarreal di Piala Super Eropa, Duel Juara Liga Champions & Liga Eropa

Jadwal Chelsea vs Villarreal di Piala Super Eropa via Siaran Langsung SCTV, duel Juara Liga Champions dan Liga Europa

Editor: Rendy Nicko
zoom-inlihat foto Live SCTV! Jadwal Chelsea vs Villarreal di Piala Super Eropa, Duel Juara Liga Champions & Liga Eropa
Glyn KIRK / AFP
Jadwal Chelsea vs Villarreal di Piala Super Eropa via Siaran Langsung SCTV, duel Juara Liga Champions dan Liga Europa 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Chelsea vs Villarreal via Live Streaming Vidio.com dan Siaran Langsung SCTV di Piala Super Eropa, Kamis (12/8/2021) dinihari. Kai Havertz dan Hakim Ziyech topang Timo Werner.

Jadwal Siaran Langsung laga Piala Super Eropa 2021 antara juara Liga Champions, Chelsea vs Villarreal, juara Liga Europa via Live Streaming TV Online Vidio ini mulai pukul 02.00 WIB.

Link Live Streaming Chelsea vs Villarreal bisa diakses via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Vidio.com. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Hakim Ziyech, Timo Werner dan Kai Havertz main.

Duel Chelsea vs Villarreal di laga Piala Super Eropa 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online.

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Berstatus sebagai juara Liga Champions 2020/2021, Chelsea lebih diunggulkan untuk menang.

Apalagi di laga-laga pramusim, The Blues menunjukkan hasil positif dengan memenangi 2 dari 3 pertandingan yang telah dijalani.

Selain itu, lawan yang dihadapi oleh Kai Havert dan kolega di pramusim bukan tim sembarangan.

Setelah menang Bournemouth, Chelsea juga mengalahkan Arsenal sebelum diimbangi Tottenham Hotspur.

Pelatih Chelsea, Thomas Tuchel, tetap mewaspadai Villarreal yang dilatih Unai Emery.

Tuchel menyebut eks pelatih Arsenal asal Spanyol tersebut sebagai sosok yang luar biasa karena sudah mengoleksi 4 trofi juara Liga Eropa, 3 bersama Sevilla dan 1 bareng Villarreal.

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