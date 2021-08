Messi Akhirnya Sepakat dengan PSG, Beberapa Jam ke Depan Tiba di Paris

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhirnya Lionel Messi telah sepakat untuk pindah ke PSG. Dalam beberapa jam ke depan akan tiba di Paris.

Lionel Messi dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan klub raksasa Perancis, Paris Saint-Germain.

Kabar Lionel Messi ke PSG tersebut disampaikan oleh pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, pada Selasa (10/8/2021) sore WIB.

Fabrizio Romano telah mengeluarkan jargonnya "Here We Go" dan mengatakan Lionel Messi akan mendapat kontrak dua musim dari PSG, plus opsi perpanjangan setahun.

Selama menjadi pemain Les Parisens, julukan PSG, Messi akan menerima gaji senilai 35 juta euro atau sekitar Rp 590 miliar per musim.

Lionel Messi dilaporkan sudah menerima proposal kontrak dari PSG dan akan tiba di Paris dalam beberapa jam ke depan.

Messi sendiri direkrut secara bebas transfer alias gratis oleh klub ibu kota Perancis itu.

Pasalnya, kontrak La Pulga dengan Barcelona sudah habis per 30 Juni lalu.

Kedua belah pihak sejatinya ingin melanjutkan kerja sama dan terus bernegosiasi setelah itu.

Namun, perpanjangan kontrak baru Messi batal pada detik-detik akhir pada Jumat (6/8/2021) dini hari WIB.