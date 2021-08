Nasib Ayu Ting Ting di Nominasi Wanita Tercantik Dunia Kala Petisi Boikot, Beda Raisa & Maudy Ayunda

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sebelum heboh petisi blacklist atau memboikot, pedangdut Ayu Ting Ting masuk nominasi Wanita Tercantik di Dunia 2021 versi TC Candler.

Kala itu, Ayu Ting Ting masuk nominasi 100 Wanita Tercantik di Dunia 2021 bersama penyanyi Raisa dan aktris Maudy Ayunda.

Putri Abdul Rozak itu juga bersaing dengan sejumlah nama beken dunia, mulai Rose BLACKPINK sampai Gal Gadot si pemeran Wonder Woman.

Nah, berdasarkan pantauan Banjarmasinpost.co.id, sampai Jumat (13/8/2021), postingan berisi foto Ayu Ting Ting dari TC Candler cukup banyak yang mengomentari dan memberikan like.

Baca juga: Tarif Ayu Ting Ting yang Kini Kena Petisi Boikot TV, Beda Bayaran Raffi Ahmad & Sule Jadi Presenter

Baca juga: Kritik Akting Arya Saloka Kian Hambar, Fans Ini Dapat Jawaban Tegas Produser Eksekutif Ikatan Cinta

Hal ini menjadi bagian voting untuk menetapkan siapa yang jadi wanita tercantik dunia tahun ini.

Dalam postingan itu, terekam ada 106 ribu lebih yang memberikan like foto Ayu Ting Ting.

Sementara, komentar dukungan mencapai 20,1 ribu lebih.

Di antara komentar itu menyebut Ayu Ting Ting memang layak masuk daftar.

"Ayu artis multitelenta jadi wajar masuk nominated selain singer,dia juga bisa dance,melawak dan dari tahun ke tahun dia tetap bersinar bukankah memang jelas di depan mata dia bisa menyanyikan segala lagu dan music apapun dari arabic,hindi,korea dan dia juga bisa menari india,dance ala korea juga melawak kalau saya setuju dia masuk nominated karena kecantikan bukan hanya wajah tapi kreatif ,cerdas dan apa adanya itu juga cantik," tulis akun cholillah_rahmat.

"Ayu Ting Ting, you are strong women, the best mother, lovely sister, and you are the winner in your life," tulis marimarjoslankruijssen.

Baca juga: Uang Bulanan El Rumi dari Ahmad Dhani dan Irwan Mussry Saat Kuliah Disentil, Maia Estianty Beri Ini

Baca juga: Insiden Betrand Peto Nyaris Ditahan Petugas Imigrasi Diungkit Ruben & Sarwendah, Efek Nama Panggung