Sakit Faank Kala Amanah Wali 5 Capai Rekor Rating, Postingan Vokalis Wali Band Ramai Doa Kesembuhan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Di tengah kabar Sinetron Amanah Wali 5 menembus rekor audience share, ada kabar kurang penyenangkan dari satu pemerannya yakni Faank Wali Band.

Rupanya, Faank sedang menderita sakit. Namun, tidak dijelaskan sakit yang dideritanya.

Lewat akun instagram miliknya, @fs_aadzm, Faank memposting kalimat bertuliskan huruf arab.

Sementara, dia membubuhkan video animasi wajahnya dengan kalimat lirih.

"بِسْمِ اللهِ

لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّابِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ" tulisnya.

Postingan ini ramai komentar berisi doa termasuk dari artis mulai Chand Kelvin hingga Ali Zainal.

@alizainal08: Aamiin cepet sehat brader

@chand_kelvin: Syafakallah Bang Faank

@eirasyaziraofficial: Get well soon abg. Insha Allah. Amin

Di akun instagram offisial Band Wali juga mengabarkan hal serupa.

