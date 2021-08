Prediksi Southampton vs Man United di Liga Inggris, Bruno Fernandes & Pogba Main

Prediksi Susunan Pemain Live Streaming Southampton vs Man United Liga Inggris, Sabtu (21/8/2021) via Live Streaming Mola TV tak Siaran Langsung SCTV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Southampton vs Man United di laga Liga Inggris, Minggu (22/8/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Siaran Langsung SCTV. Bruno Fernandes main.

Southampton vs Manchester United dalam jadwal Liga Inggris (EPL) 2021/2022 pekan ke-2 akan berlangsung pada Minggu (22/8/2021), pukul 20.00 WIB.

Mengacu skor head to head (H2H) The Red Devils diprediksi menang dalam duel yang akan dihelat di Stadion St Marry's, dan disiarkan live streaming Mola TV tersebut.

Manchester United punya kepercayaan diri tinggi jelang duel kontra Southampton.

Menyusul kemenangan Bruno Fernandes dan kolega dengan skor telak 5-1 atas Leeds United, dalam laga pekan pembuka Liga Inggris, Sabtu (14/8/2021) lalu.

Hal itu membuat Ole Gunnar Solskjaer selaku pelatih Man United yakin bahwa skuadnya akan kembali meraih hasil positif akhir pekan ini.

Ia juga menghendaki pasukannya dapat mempertahankan performa bagus tersebut.