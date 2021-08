LIVE SCTV! Prediksi & Link Streaming Arsenal vs Chelsea Liga Inggris Malam Ini, Lukaku Main

Prediksi Susunan Pemain Live Streaming Arsenal vs Chelsea di Liga Inggris, Minggu (22/8/2021) via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV, Romelu Lukaku main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Arsenal vs Chelsea di laga Liga Inggris, Minggu (22/8/2021) via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV. Romelu Lukaku, Kai Havertz dan Mason Mount main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Arsenal vs Chelsea via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan via SCTV (free to air bukan Live Streaming SCTV ) pukul 22.30 WIB.

Link Live Streaming Arsenal vs Chelsea bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan bukan Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, trio maut Mason Mount, Romelu Lukaku dan Kai Havertz main.

Duel Arsenal vs Chelsea di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via SCTV (free to air bukan Live Streaming SCTV ).

Pada awal musim gelaran EPL (English Premier League), Chelsea mencatatkan hasil yang lebih baik daripada Arsenal.

Di laga perdana Liga Inggris, The Blues menggasak Crystal Palace dengan skor 3 gol tanpa balas di Stadion Stamford Bridge pada pekan sebelumnya.

Kemenangan tim asuhan Thomas Tuchel itu berpeluang terjadi lagi saat meladeni Arsenal. Apalagi, lini depan Chelsea kemungkinan semakin tajam dengan kedatangan Romelu Lukaku.

Eks pemain Inter Milan tersebut didatangkan dengan biaya transfer sebesar 115 juta euro.

Bentrok Arsenal vs Chelsea pekan ini bisa menjadi ujian awal bagi Lukaku.

Terbuka peluang bagi Lukaku di laga ini mengingat kondisi tuan rumah yang sedang menurun performanya.