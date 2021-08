Harga Emas Antam Hari Ini, Turun Rp 8.000 Jadi Rp 942.000 Per Gram

BANJARMASINPOST.CO.ID - Harga emas Antam kembali mengalami penurunan pada Kamis (26/8/2021).

Penurunan harga emas Antam sebesar Rp 8.000 per gram dari sehari sebelumnya, Rabu (25/8/2021) di harga Rp 950.000 per gram.

Berdasarkan rilis Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), harga emas batangan bersertifikat Antam keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) berada di Rp 942.000.

Sementara harga buyback emas Antam berada di level Rp 829.000 per gram.

Dilansir kontan.co.id, Harga tersebut turun Rp 6.000 dibandingkan harga buyback pada Rabu (24/8) yang ada di Rp 835.000 per gram.

Berikut harga emas batangan Antam dalam pecahan lainnya per Rabu (26/8) dan belum termasuk pajak:

Harga emas 0,5 gram: Rp 521.000

Harga emas 1 gram: Rp 942.000

Harga emas 5 gram: Rp 4.485.000

Harga emas 10 gram: Rp 8.915.000

Harga emas 25 gram: Rp 22.162.000

Harga emas 50 gram: Rp 44.245.000

Harga emas 100 gram: Rp 88.412.000

Harga emas 500 gram: Rp 441.320.000

Harga emas 1.000 gram: Rp 882.600.000

Keterangan:

Logam Mulia Antam menjual emas dan perak batangan dalam beberapa ukuran berat (misalnya 1 gram, 2 gram, dan 500 gram). Biasanya harga per gram emas Antam akan berbeda tergantung berat batangnya. Perbedaan ini terjadi karena ada biaya tambahan untuk pencetakan, sehingga harga per gram emas Antam batang kecil lebih mahal dari batang yang lebih besar. Harga yang ada di sini adalah harga per gram emas batang 1 kilogram yang biasa dijadikan patokan pelaku bisnis emas.

Rabu (25/8) harga emas Antam di Butik Emas, Logam Mulia, PT Aneka Tambang (ANTM) turun Rp 3.000 per gram, dari sebelumnya Rp 953.000 per gram menjadi Rp 950.000 per gram.