LINK Streaming FP1 & FP2 MotoGP Aragon 2021 Hari Ini Live Fox Sports 2, Race MotoGP Live Trans7

Link Live Streaming MotoGP Aragon 2021 sesi Free Practice dan Kualifikasi di Fox Sports 2, race via Siaran Langsung Trans 7 & Live Streaming Trans 7, Marc Marquez main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan MotoGP Aragon 2021 seri lanjutan Moto2, Moto3 dan MotoGP 2021 yang disiarkan langsung via Live Streaming Fox Sports 2 serta Live Streaming Trans 7 di www.trans7.co.id untuk Race pada Minggu (12/9/2021) di Sirkuit Aragon mulai pukul 19.00 WIB. Drama Marc Marquez.

Siaran Langsung MotoGP 2021, Moto2 dan Moto 3 via Live Streaming MotoGP Aragon 2021 adalah rangkaian Jadwal MotoGP 2021 via Live Streaming TV Online Fox Sports 2 dan Live Streaming Usee TV dan Race via Siaran Langsung Trans 7 di www.trans7.co.id

Rangkaian siaran langsung dan Live Streaming MotoGP 2021 dimulai sesi Free Practice di Jumat (10/9/2021) mulai jam 15.00 WIB dan akan berlangsung Race via Live Streaming Trans 7 dan Live Streaming Fox Sports 2 pada Minggu 12 Agustus 2021. Marc Marquez minta maaf.

Jadwal Live Streaming MotoGP Aragon 2021 via Siaran Langsung Trans 7 akan berlangsung. Sebelumnya, Sabtu 11 September 2021 dengan latihan bebas 3 dan kualifikasi MotoGP 2021 via Live Streaming TV Online di Live Streaming Usee TV dan Fox Sports 2.

MotoGP Aragon 2021 bisa menjadi ajang kebangkitan sekaligus penebusan kesalahan bagi Marc Marquez, yang sebelumnya melakukan kesalahan di Silverstone.

Marc Marquez gagal menyelesaikan balapan MotoGP Inggris 2021 di Sirkuit Silverstone, Inggris, Minggu (29/8/2021).

Penyebabnya adalah insiden dengan pebalap tim Pramac Racing yang sekaligus rookie MotoGP 2021, Jorge Martin.

The Baby Alien - julukan Marquez - bersenggolan dengan Jorge Martin di Tikungan 8-9, pada lap pertama.

Saat itu, Marquez yang berada di belakang Martin, mencoba melewati rider asal Spanyol itu dari sisi dalam.

Dalam tayangan ulang, Marquez terlihat memotong jalur balap Martin. Kontak pun tak bisa dihindari dan keduanya tergelincir keluar lintasan.