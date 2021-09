Live Streaming & Prediksi Liga Champions Barcelona vs Bayern Munchen Live SCTV Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID -Laga Barcelona vs Munchen di laga Liga Champions, Rabu (15/9/2021) tinggal beberapa jam lagi. Berikut Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming via Live Streaming Vidio.com dan Siaran Langsung SCTV.

Laga Liga Champions Barcelona vs Bayern Munchen bisa disaksikan melalui Siaran Langsung via Live Streaming TV Online Vidio dan tak via Live Streaming SCTV karena free to air saja mulai pukul 02.00 WIB.

Link Live Streaming di akses via Live Streaming Vidio.com dan Siaran Langsung SCTV Barcelona vs Munchen di laga Liga Champion bisa dilihat dibawah berita. Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ), head to head dan lainnya di artikel ini juga di siapkan.

Barcelona menjamu Bayern Munchen di laga pertama Grup E Liga Champions 2021/2022 dihantui kekalahan menyakitkan pada kekalahan terbesar Barcelona di pentas Eropa.

Sang penhancur adalah lawan barcelona malam ini. Kekalahan besar itu tercipta pada babak delapan besar musim 2019/2020.

Kekalahan memalukan dengan skor 8-2 tersebut tercipta saat tampil di tempat netral: Stadion Da Luz, Lisbon, markas Benfica.

Faktor lain belum ditemukannya sosok mega bintang Lionel Messi yang hengkang ke PSG.

Sementara dari laporan Marca pada Jumat (10/9), tiket Barcelona vs Bayern Munchen baru terjual 31.213 dari total jumlah tiket yang dilepas: 40.000.

Ini anomali. Musim-musim sebelumnya, sangat sulit mendapatkan tiket laga kandang Barcelona di pentas Liga Champions. Jangankan untuk laga besar seperti melawan Bayern Munchen, tiket melawan tim-tim yang dianggap lebih lemah pun sama sulitnya.

Jika kali ini Barcelona dapat menaklukkan Bayern Munchen, bayang-bayang Messi akan luntur dan keraguan akan kualitas tim bisa dipecahkan. Otomatis pula tiket pertandingan kandang Barcelona akan diburu para fan klub yang mengalami keraguan.