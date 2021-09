Jadwal Liga 1 Hari Ini Tak Ada Live TV Indosiar : Borneo vs Barito Streaming, Persela vs Persita?

MUHAMMAD ALIF AZIZ MARDIANSYAH/BOLASPORT

Logo BRI Liga 1 2021 yang terpajang saat laga pembuka Bali United vs Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Karno Jumat (27/8/2021). Hari ini Jumat (17/9/2021) ada tiga pertandingan Liga 1 2021 yang dimainkan, yakni Persela Lamongan vs Persita Tangerang, Derby Kalimantan Borneo FC vs Barito Putera dan Tira Persikabo vs Persik Kediri, namun tak ada yang disiarkan langsung stasiun TV Indosiar.