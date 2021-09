Prediksi, Line Up & Link Streaming PSG vs Lyon di Liga Prancis Malam Ini, Lionel Messi Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming PSG vs Lyon di Liga Prancis via Live Streaming Bein Sports 2, Live Steaming RCTI + dan Siaran Langsung RCTI +, Lionel Messi main

Laga pekan ke-6 Ligue 1 di Stadion Parc des Princes.

Prediksi berdasar skor H2H, ditambah faktor tuan rumah, menunjukkan PSG berpeluang mendominasi laga.

Apalagi, pada Kamis (16/9) lalu, PSG yang tampil di pekan pertama Liga Champion 2021/2022 tak mampu menang atas Club Brugge.

Sempat digadang-gadang bakal meraih kemenangan mudah di Stadion Jan Breydel, skuad asuhan Mauricio Pochettino itu justru hanya pulang dengan membawa satu poin karena laga berakhir imbang 1-1.

Padahal, Les Parisiens langsung menampilkan trio Neymar, Lionel Messi, dan Kylian Mbappé di lini depan sejak menit awal.

Akan tetapi, tidak ada sumbangan gol yang mampu diberikan oleh ketiga penyerang tersebut.