Prediksi, Line Up & Link Streaming West Ham vs Man United di Liga Inggris, Ronaldo Main Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming West Ham vs Man United di laga Liga Inggris, Minggu (19/9/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak Siaran Langsung SCTV. Cristiano Ronaldo main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara West Ham United vs Manchester United via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan bukan via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 20.00 WIB.

Link Live Streaming West Ham vs Man United bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan tak Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Cristiano Ronaldo main.

Duel West Ham United vs Manchester United di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Baca juga: Jadwal Liga Inggris Pekan Ini Live SCTV, Tottenham vs Chelsea & West Ham vs Man United

Baca juga: LINK TRANS7! Live Streaming MotoGP San Marino 2021, TV Online Race MotoGP di Fox Sports 2 & Usee TV

West Ham tengah dalam tren performa yang bagus. Tercatat sejak bulan Agustus lalu, The Hammers belum pernah menelan kekalahan di semua ajang.

Mereka sanggup mendulang 4 kemenangan dan 2 hasil imbang, dari 6 penampilan terakhir.

Terakhir, tengah pekan lalu dalam ajang Europan League alias Liga Europa (UEL), West Ham sukses memetik kemenangan 0-2 ketika melawat ke markas Dinamo Zagreb.

Sementara dalam kompetisi domestik The Hammers juga punya rekor mentereng.

Tim asuhan David Moyes mampu menuai 2 kemenangan dan 2 seri, dari 4 laga yang sudah dilakoni.

Capaian tersebut mengantar mereka duduk di peringkat 8 klasemen Liga Inggris, dengan koleksi 8 poin.