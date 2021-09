BERLANGSUNG Live Indosiar! Link Nonton TV Online Persib vs Borneo FC di Liga 1, Marc Klok Main

Sedang Berlangsung Link Live Streaming Persib vs Borneo FC di Liga 1 2021 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar, Marc Klok main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang Berlangsung Live Streaming Persib vs Borneo FC di laga lanjutan Liga 1 2021, Kamis (23/9/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar gratis dan tidam via Live Streaming Indosiar. Marc Klok topang Wander Luis

Siaran Langsung Liga 1 2021 antara Persib Bandung vs Borneo FC via Live Streaming TV Online Video Premier dan Indosiar pukul 19.00 WIB dan saat ini sedang berlangsung. Ezra Walian disimpan Robert Rene Alberts.

Link Live Streaming Persib vs Borneo FC ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan tidak via Live Streaming Indosiar karena free to air. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Marc Klok main.

Duel Persib Bandung vs Borneo FC di Liga 1 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Video Premier dan di Indosiar.

Baca juga: SESAAT LAGI Live Indosiar! Link TV Online Persib vs Borneo FC di Liga 1 Malam Ini, Marc Klok Main

Baca juga: Jadwal Liga 2 Pekan 1 Live Indosiar Dibuka Persis vs AHHA PS Pati, Kalteng Tuan Rumah Grup D

Baca juga: BERLANGSUNG! Link Streaming TV Online Barito Putera vs Persikabo di Liga 1 Malam Ini Live OChannel

Tim Maung Bandung berencana memasang Geoffrey Castillion dan Wander Luiz sebagai duet di lini depan. Pelatih Persib, Robert Alberts mengindikasikan bahwa ia akan menurunkan sekaligus dua bomber impornya itu.

Musim ini, Geoffrey Castillion serta Wander Luiz belum pernah tampil bersama sejak menit awal. Penyerang asal Brasil, Wander Luiz, selalu menjadi salah satu pilihan utama dalam starting XI di 3 laga awal BRI 2021-2022, bersama Febri Hariyadi maupun Ezra Walian.

Di lain sisi, Geoffrey Castillion belum pernah tampil sejak menit awal. Striker berpaspor Belanda ini absen di laga pembuka dan hanya turun sebagai pemain pengganti pada duel kontra Persita Tangerang dan Bali United.

Robert Rene Alberts kini berencana memasang Geoffrey Castillion sebagai tandem Wander Luiz untuk menghadapi Borneo FC. Harapannya, duet penyerang asing tersebut bisa menjadi solusi paceklik gol yang dialami Persib di awal musim ini.

"Geoffrey Castillion sudah bermain 45 menit bersama dengan Wander Luiz. Susunan starter kami musim 2020 lalu itu tentunya ingin kami lakukan lagi," kata Alberts, dikutip situs web klub.

"Kalian pasti membandingkannya dengan musim lalu ketika kami menang di tiga laga awal dan striker selalu mencetak gol untuk tim," tambah pelatih asal Belanda yang pernah menukangi Arema dan PSM Makassar ini.