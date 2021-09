Jadi Trending Youtube, Video Lirik BTS-Coldplay Ditonton Lebih 4 Juta Orang dalam 3 Jam Rilis

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA -Kolaborasi boy group beken asal Korea Selatan, BTS dengan Coldplay pecah!

Lagu berjudul My Universe yang resmi dirilis, Jumat (24/9/2021), mendapat sambutan luar biasa.

Baru tiga jam setelah perilisannya, video lirik BTS-Coldplay yang diunggah pada akun YouTube Coldplay telah ditonton sebanyak 4,6 juta kali. Dan setelah 9 jam perilisan, ditonton lebih 9 juta kali.

Video berdurasi 3 menit 48 detik itu pun berhasil masuk dalam urutan ke-20 musik yang sedang trending YouTube.

Ini merupakan proyek kerjasama mereka yang pertama, meskipun sebelumnya BTS pernah membawakan lagu milik Coldplay yang berjudul “Fix You” dalam acara MTV Unplugged pada 24 Februari lalu.

Dalam wawancaranya bersama Kelly Clarkson sebelumnya, vokalis Coldplay Chris Martin menjelaskan jika lagu tersebut bercerita tentang melewati suatu batasan demi cinta.

Seluruh member BTS ikut berkontribusi dalam lagu tersebut, termasuk para rapper, RM, Suga dan J-Hope yang turut serta menjadi salah satu penulis lirik pada lagu “My Universe”.

“My Universe” sendiri merupakan lagu ke-10 dalam daftar lagu pada album studio terbaru Coldplay berjudul “Music of the Spheres” yang akan rilis pada 15 Oktober mendatang.

Coldplay sendiri telah menjadi salah satu artis paling popular karena berhasil menjual lebih dari 100 juta kopi dari delapan album mereka.

Grup rock asal Inggris tersebut juga mengeluarkan lagu-lagu hit seperti, Yellow, Clocks, Fix You, Paradise, Viva La Vida, A Sky Full Of Stars, Hymn For The Weekend, Adventure Of A Lifetime, Orphans dan masih banyak lagi.