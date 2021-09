Jumpa Ryochin, Luna Maya Disentil Gading Marten dan Paula Ola Soal Momen Tak Terlupakan di Amerika

BANJARMASINPOST.CO.ID - Persahabatan Luna Maya dan Gading Marten yang sudah terjalin selama belasan tahun belakangan makin terlihat dekat.

Setelah keduanya bersama - sama pergi ke Amerika baru - baru ini, tampaknya Gading Marten sudah banyak mengantongi perihal rahasia wanita berdarah Bali tersebut.

Bagaimana tidak, setelah selama lebih dari 2 minggu berkeliling Amerika Serikat, Gading Marten menjadi salah satu saksi yang melihat setiap gerak gerik mantan Ariel NOAH itu.

Termasuk ketika Luna diketahui kembali bertemu dengan Ryochin sosok pria yang saat ini santer disebut sedang menjalin hubungan spesial bersama dirinya.

Seolah mengetahui peristiwa rahasia yang tak diketaui banyak orang, singgungan Gading Marten kala meninggalkan komentar pada ungghan Luna Maya pun mencuri perhatian.

Pasalnya Gading dan Paula Ola menyinggung soal momen indah yang telah dilalui Luna saat berada di Amerika Serikat.

Dalam unggahan sebuah foto di akun instagram pribadinya, Jumat (24/9/2021) mulanya Luna terlihat membagikan potret ketika diirinya sedang berdiri di atas tebing kawasan Arizona.

Sambil menatap hamparan pemandangan di depannya, Luna menuliskan harapannya agar bisa kembali ke tempat tersebut.

"Unforgettable journey! Can't wait to be back again," tulis Luna.

Tak berselang lama, Paula Ola yang menemani Luna selama berada di Amerika Serikat itu pun menyinggung soal maksud dari pengalaman yang tak dilupakan sahabatnya itu.

